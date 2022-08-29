شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة كريم الدبيس ظهير أيسر وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم فى نادي وادى دجلة للحصول على خدمات كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الأهلي فى الموسم الجديد.

ويجيد كريم الدبيس لاعب منتخب الشباب اللعب فى أكثر من مركز، سواء الظهير الأيسر أو مركزى الجناح الأيمن والأيسر، ويقدم مستويات جيدة مع دجلة وكان محل اهتمام الأهلي منذ الصيف الماضي.

وكشف مصدر أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين ولم يتبق سوى الاتفاق على المقابل المالى الذى سيحصل عليه دجلة نظير الموافقة على بيع اللاعب للقلعة الحمراء، لاسيما أن الانتقال للأهلي هى رغبة اللاعب منذ الموسم الماضي.

وحصل الدبيس على وعد من مسئولي الأهلي بحسم صفقة شرائه من دجلة في الصيف الحالى، بعدما فشلت مفاوضات شرائه الصيف الماضي بسبب المبالغة المادية من مسئولي دجلة في طلباتهم للموافقة على بيع اللاعب للأهلي.