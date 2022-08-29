شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي فى الإسكندرية لزيارة نادى فاركو ومعاينة ملعب برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إلى الإسكندرية لزيارة نادى فاركو، والاجتماع بمديره الفني البرتغالي نونو ألميدا، وكذلك معاينة ملعب برج العرب.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأولمبى لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز، والتعرف عن قرب على أساليب تدريب اللاعب المصرى، واكتشاف المواهب من مواليد 2001 والأصغر سنًا، لضمها لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وقرر روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إعلان قائمة المعسكر الأول للمنتخب يوم 30 أغسطس، بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة فى الدوري، وسينتظم اللاعبون في المعسكر يوم 1 سبتمبر لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية مساء الأربعاء وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد.