شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تجهز احتفالا خاصا لوداع وليد سليمان فى مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز جماهير الأهلي احتفالية خاصة لوليد سليمان نجم الأهلي خلال مباراة فريقها غدا أمام سيراميكا فى ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، باعتبارها المباراة الأخيرة فى مسيرة الحاوي قبل اعتزاله كرة القدم، بعدما أعلن من قبل أن الموسم الحالي هو الأخير فى مسيرته مع الأهلي.

ومن المتوقع أن يحضر وليد سليمان مباراة الأهلي أمام سيراميكا من الملعب بعد علمه برغبة الجماهير فى الاحتفال به فى ختام مباريات الأهلي بالدوري. وترغب جماهير الأهلي حضور أكبر عدد من المشجعين مباراة سيراميكا غدا من أجل توديع الحاوى، باعتبارها آخر مباراة للفريق الأحمر بالموسم الحالي قبل اعتزال وليد سليمان للكرة.

وحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 17 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقبين للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أنه يعود للتألق ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن وسرعان ما يعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.