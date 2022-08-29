شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يهزم الكاميرون فى أول لقاء ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات الكرة الطائرة على نظيره الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى أول لقاء ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس. ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة مع تونس غدا الثلاثاء ثم المغرب فى ختام الدور الأول الأربعاء.

وغادرت بعثة شابات الطائرة إلى تونس للمشاركة فى البطولة الأفريقية صباح الجمعة.

وتضم بعثة شابات الطائرة كلا من :

محمود الفقى رئيس البعثة

ماركو انطونيو مشرف قطاع الانسات

ك ماجد مصطفى مدير فنى

ك نجلاء فوزى مدرب عام

د يارا نبيل علاج طبيعى

مصطفى صالح محلل تفنى

ناصر حمدى مدير إدارة

حكم مرافق عاطف متولى

اللاعبات

تقى الله مدحت

حبيبة زعتر

شهد الفقى

فريدة هشام

هنا تامر

مريم ثابت

ملك اسماعيل

ملك شاهين

مى غزال

نور ايهاب

ندى مرجان

سلمى يوسف

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا ، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.