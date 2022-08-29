بعد إراحة الكبار.. قائمة كاملة للزمالك من الشباب لمواجهة إيسترن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة إيسترن كومباني

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة إيسترن، غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد القائمة غياب كل اللاعبين الأساسيين، وتواجد الشباب والناشئين فقط.

وتضم القائمة كل من:

‏‎حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد .

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.