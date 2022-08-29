مجلس أبو ظبي الرياضي يُعلن نفاد 50 % من تذاكر كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، مساء اليوم الإثنين، عن نفاد نفاد 50 % من تذاكر كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ،الذي سيقام في استاد هزاع بن زايد بتاريخ 28 اكتوبر 2022.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لموسم "2020-2021"، يوم 28 أكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكشف الحساب الرسمي لمجلس أبو ظبي الرياضي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن طرح تذاكر السوبر المصري، حيث سيكون حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي إلكترونيا.

وتوج الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي "2020-2021"، بينما حل الأهلي وصيفًا، ليضرب الفريقان موعدًا في كأس السوبر.