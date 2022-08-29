رئيس المريخ السوداني: مستعدون لتقبل الحلول الودية مع فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

قامت محكمة التحكيم الرياضية، برفض الإستئناف المقدم من قبل اللاعب السوداني سيف تيري، ونادي فاركو، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي أدت إلى إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، إضافة إلى تغريمه 500 ألف دولار لصالح فريق المريخ السوداني، إلى جانب إيقاف فاركو عن فترتي قيد.

وتواصل مراسل الخليج 365 مع رئيس النادي السوداني، لمعرفة آخر التطورات في هذا الشأن، والذي أكد على أنه لا يريد عمل عداوة مع نادي فاركو، مؤكدًا أنه يميل للحلول الودية رغم قرارات المحكمة في صالح ناديه.

وقال حمزة مصطفى رئيس المريخ السوداني في تصريحات خاصة لمصراوي: "تواصلنا مع نادي فاركو للوصول إلى حلول ودية، لكن وجدنا بعض التعنت من جانب الإدارة، ولذلك انتظرنا قرار المحكمة التي حكمت لصالحنا في النهاية".

وأضاف: "لن يستفيد المريخ شيئًا من إيقاف اللاعب وإيقاف قيد فاركو، لا زلنا نرغب في الحلول الودية، خاصة أن نادي فاركو من الأندية المحترمة، ونتطلع لعمل علاقات مستقبلية جيدة معه".

واستكمل: "على الرغم من الضرر الذي وقع علينا، إلا أن قلوبنا مفتوحة للحل الودي، وسيكون مرضيًا لنا أن يتم حل هذه المشكلة، مع الحفاظ على حقوق المريخ كاملة".

وكان فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، قد تعاقد مع الدولي السوداني سيف تيري، الصيف الماضي، وبعد 3 مباريات مع فاركو، أصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي ليغيب عن الفريق طوال الموسم.