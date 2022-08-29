عضو مجلس الإسماعيلي يفتح النار على رئيس النادي ويفجر مفاجآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فتح خالد الطيب، عضو مجلس الإسماعيلي، النار على يحيى الكومي، رئيس النادي، بعد إقالة حمزة الجمل، مدرب الفريق، رغم قيادته الفريق للبقاء في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الإسماعيلي أمس الأحد إقالة حمزة الجمل بنهاية الموسم الجاري، رغم نجاحه في تحقيق هدفه بالبقاء في الدوري المصري في الموسم المقبل.

وأثار قرار الإسماعيلي جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما زاد الطيب هذا الجدل بعدما كشف عن مفاجآت حول أسباب الإقالة.

وقال الطيب، في تصريحات لإذاعة "ميجا إف إم"، اليوم الإثنين، "فسخ التعاقد مع حمزة الجمل هو نكران جميل وجحود من النادي الإسماعيلي لأحد أبناء النادي المخلصين".

وأضاف الطيب "أرفض إقالة المدرب، لا يوجد إدارة محترفة تفعل هذا مع مدرب حقق إنجازًا بالبقاء في الدوري الممتاز، لأن هدفه منذ البداية كان البقاء".

وأوضح "سبب إقالة حمزة الجمل أنه اعترض على إبرام يحيى الكومي بعض الصفقات دون علم المدرب، الجمل قال إن مهمته هي البقاء في الدوري ثم فتح ملف الصفقات".

وتابع "الجمل أقيل لأنه مدرب "غير مطيع" لرئيس الإسماعيلي وبعض أعضاء المجلس، هو مدرب شخصيته قوية، ويرفض فرض لاعبين عليه".

وواصل الطيب مفاجآته قائلًا "الكومي يريد التفريط في باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي ومدبولي، ونحن نريد الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، لا يمكن بيع هؤلاء اللاعبين، فهم خط أحمر بالنسبة لنا، بيع اللاعبين له أصول، حتى لو قررنا البيع لابد إبرام صفقات جديدة أولا".

وأكمل "حملة التبرعات التي أطلقها رئيس الإسماعيلي الهدف منها إحراج شعب الإسماعيلية وبيان أنه شعب فقير، وبالتالي يفعل رئيس النادي ما يريده لأنه من سينفق".

واستطرد "أعتقد أن مجلس إدارة الإسماعيلي موافق على إقالة حمزة الجمل، لأني لم أقرأ تصريحًا لأحد يرفض فيه ما حدث".

وفجر الطيب مفاجأة حين قال إن "أختام النادي الإسماعيلي اختفت منذ 3 أسابيع، ثم عادت مجددًا، هذه الأختام قد تستخدم في التوقيع على تنازل، أو بيع أي لاعب".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

ويلعب الإسماعيلي ضد طلائع الجيش غدًا الثلاثاء في الجولة الختامية للدوري.

ولم يتذوق الإسماعيلي طعم الانتصار في آخر 4 مباريات بالمسابقة، حيث تعادل مرتين، وخسر مثلهما.