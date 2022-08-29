4 غيابات تضرب نيوكاسل قبل لقاء ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

بدأت الإصابات تتفشى في صفوف نيوكاسل يونايتد، قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يحل نيوكاسل يونايتد ضيفا على ليفربول، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" لوجود 4 لاعبين مصابين في القوام الأساسي لنيوكاسل، وهم برونو جيمارايش وآلان سان ماكسيمين وكالوم ويلسون بجانب إيميل كرافث.

ويعاني كالوم ويلسون من إصابة عضلية منذ عدة أيام، فيما تعرض إيميل كرافث لقطع في الرباط الصليبي سيبعده لعدة أشهر.

وكان جيمارايش غاب عن مباراة نيوكاسل الماضية أمام ولفرهامتون بسبب إصابة غير محددة حتى الآن، وشهدت المباراة نفسها خروج سان ماكسيمين في الدقيقة 90 بعد تعرضه لإصابة لم يتم الكشف عنها.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول في المرتبة التاسعة.