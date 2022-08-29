شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة خاصة من سواريز لمهاجمى الأهلى قبل مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفني للنادى الأهلى، مهاجمى فريقه بالتركيز أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف واستعادة الانتصارات مجدداً فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري، لاسيما بعد ظاهرة إهدار الفرص التى ظهرت على المارد الأحمر فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد.

ويختتم فريق الأهلي تحضيراته لمباراته ضد سيراميكا غدا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخير والرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، وهى المباراة التي يسعى المارد الأحمر لحسم نتيجتها على أمل إنهاء مسابقة الدوري في أفضل صورة قبل غلق ملف المسابقة المحلية وبدء التحضير للموسم الجديد.

ويعقد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر لشرح خطة مباراة سيراميكا واللاعبين الذين ينوى الدفع بهم فى هذه المباراة، بخلاف دراسة المنافس جيدا ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفه، حيث يستمر فى الدفع بمجموعة اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في الجولات الماضية، من أجل تقييمهم في الفترة الحالية وتحديد موقفهم من البقاء فى قلعة الجزيرة أو الرحيل.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الأهلى وسيراميكا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة باستاد المقاولون العرب، تقدم باسم مرسى لسيراميكا وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى فى الوقت بدل من الضائع.