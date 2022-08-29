شكرا لقرائتكم خبر عن كثافة في الإقبال على انتخابات النادي المصري مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة، زيادة إقبال أعضاء النادي المصري على مقر النادي الاجتماعي، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النادي لاختيار مجلس جديد، خاصة مع انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وشارك حسن عمار عضو اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي في عملية التصويت، كما ظهر كبار سن وذوي الهمم.

وانطلقت اليوم، الإثنين، انتخابات النادي المصري لاختيار مجلس إدارة جديد، وأعلنت إدارة النادي البورسعيدي كل ترتيبات الجمعية العمومية للنادي، ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

وتنعقد الجمعية العمومية للنادي المصري لإبداء الرأي في المجلس الجديد والميزانية والتصويت في الجمعية العمومية سيتم على ورقتين.

الورقة الأولى بها المجلس المرشح بعلامة "صح" بإحدى الخانتين موافق او غير موافق كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

الورقة الثانية سيكون بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق على أن يتم وضع في أي منهما علامة "صح".

ومن المقرر أن تخوض قائمة كامل أبو على انتخابات المصرى منفردة، بعد انسحاب كل المرشحين المنافسين، لتقام الانتخابات طبقا لموافقة أغلبية الجمعية العمومية.

وضمت قائمة المنسحبين من الانتخابات كلا من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع"، ورأفت جبر، وهشام معوض، علي الجنيدي، اسلام عطية، ومحمد توفيق.