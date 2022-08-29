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الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية "ديانا رايس" لتدعيم فريق سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعبة البورتوريكية "ديانا رايس" لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق سيدات طائرة الأهلي في الموسم الجديد.

 

ووقعت ديانا رايس على العقد في حضور خالد العوضي، الذي أبدى تفاؤله الشديد باللاعبة، مؤكدًا أنها إضافة قوية لفريق سيدات طائرة الأهلي مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد

 

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن الأهلي كان حريصًا على تدعيم فريق طائرة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

 

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، خاصة أنها تمتلك سيرة ذاتية مميزة، وتعد إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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