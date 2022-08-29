شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستبعد مدافع منتخب الشباب من مواجهة الطلائع بسبب "العقد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد خالد القماش، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، إياد العسقلانى مدافع منتخب الشباب من حساباته الفنية فى مباراة طلائع الجيش لعدم امتلاك اللاعب عقد لاعب محترف مع الفريق الأول حتى الآن، وبالتالى ليس من حقه المشاركة فى المباراة.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة خالد القماش اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن خالد القماش التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى استعداداً للمباراة.

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة من إنبي بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت عصر السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.