شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يعود من تونس فجر الأربعاء بعد انتهاء تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب السلة "رجال" إلى القاهرة قادمة من تونس، فجر الأربعاء بعد انتهاء المشاركة فى المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى أقيمت فى الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن تغادر البعثة تونس غدا، الثلاثاء، على أن تصل القاهرة فجر الأربعاء بعدما خاض المنتخب 3 مباريات أمام تونس، والكاميرون وجنوب السودان. فاز المنتخب أمام تونس فى أول مباراة بنتيجة 67/ 61، وواصل تألقه فتغلب على الكاميرون فى ثانى مباريات التصفيات بنتيجة 86/74، إلا أنه خسر أمام جنوب السودان فى المباراة الثالثة بنتيجة 65/85 .

وتصدر جنوب السودان المجموعة بعدما تغلب على المنتخب المصرى بنتيجة 85/65 ، فى المباراة الثالثة من التصفيات، ليرفع رصيده للنقطة 17 بالفوز فى 8 مباريات و الخسارة فى واحدة حتى الآن، مقابل 16 نقطة لمصر، بالفوز فى 7 مباريات والخسارة فى اثنتين.

وحل فى المركز الثالث منتخب السنغال برصيد 15 نقطة ، ثم تونس 14 نقطة ، والكونغو 13 نقطة ، بينما الكاميرون فى القاع برصيد 11 نقطة .