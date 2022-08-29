شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: مباراة الزمالك الأخيرة فى مشوارى مع إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومبانى، رحيله عن فريقه عقب نهاية مباراة الزمالك بالجولة الأخيرة للدوري بعد تأكد هبوط الفريق رسمياً للقسم الثانى.

وقال علاء عبد العال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت أتمنى الاستمرار فى الدوري الممتاز والكل يشيد بمستوى الفريق، مباراة إيسترن كومباني مع الزمالك هتكون المباراة الأخيرة في قيادة الفريق".

وأضاف علاء عبد العال، "أفضل الاستمرار فى التدريب في الدوري الممتاز وأنتظر نهاية الدوري لدراسة العروض".

وتابع، "أحيى فريق البنك الأهلي لعب أمامى بشرف رغم النقص العددى فى مباراة كانت أمل بقاء إيسترن فى الدوري".