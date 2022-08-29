شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. شيماء عاطف بطلة المصارعة: كان نفسى أكون دكتوره وبحب غادة عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين واللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى شيماء عاطف لاعبة منتخب المصارعة.



لاعبة المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة

قراءة القصص

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة



اللاعبة مع والدتها

من نجمك المفضل ؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

دكتورة



شيماء خارج الصالات

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

مش بستخدم الرياضة وسيلة للعنف

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

غادة عادل

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال



شيماء بركات

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

برة الرياضة

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

الرياضة بالنسبة لى حلم ومستحيل أسيبه.