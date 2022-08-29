شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى.. وزيزو يقترب من تعديل عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقي لتعزيز خط الهجوم بعد التعاقد مع إبراهيما نداى وزكريا الوردي وأحمد أيمن منصور".

وأضاف بندق، "أحمد السيد زيزو يقترب من البقاء فى الزمالك وسيتم حسم تعديل العقد خلال أيام قليلة".

من ناحية أخرى، طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من اللاعبين الشباب التركيز فى مواجهة إيسترن كومباني التي ستجمعهما غدًا، الثلاثاء، والبحث عن تحقيق فوز شرفى.

وطلب فيريرا من اللاعبين الشباب تفديم مباراة "استعراضية" دون الوقوع تحت ضغط، خاصة أنها مباراة تحصيل حاصل، بعدما توج الفارس الأبيض بلقب الدورى رسميًا، وإظهار إمكانياتهم.

وشدد المدير الفني على اللاعبين، فى حضور جهازة المعاون، بضرورة تنفيذ كل المطلوب منهم سواء فى الجانب البدنى أو الخططى استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها غدًا الثلاثاء علي استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها رسميا الفريق الأبيض.