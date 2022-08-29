شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد نصر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة بعد إصابته بكسر فى الترقوة.

وكان الجهاز الطبي للدراويش، برئاسة الدكتور مجدي باز، قد حرص على عرض اللاعب على استشارى للتأكد من حاجته لتدخل جراحي بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري العام.

وكان نصر قد نجح فى تثبيت أقدامه مع الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية للدراويش هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يعاني من كثرة الغيابات فى مركز قلب الدفاع قبل نهاية المسابقة المحلية بعد إصابة باهر المحمدي في العضلة الضامة بجانب محمد نصر فضلاً عن محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية هذا الموسم.