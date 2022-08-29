كرة يد.. خلافات سياسية تدفع المغرب للانسحاب من بطولتين في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة اليد انسحاب نادييه وداد سمارة، ورجاء أغادير المشاركين في البطولتين العربية والأفريقية للأندية، والمقامتين في تونس، على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة اليد في بيان رسمي "قررنا الانسحاب من البطولة العربية للأندية البطلة، خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن يشارك بها وداد سمارة".

وأضاف "قررنا أيضًا عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المقامة في تونس أيضًا، والتي كان من المفترض أن يشارك بها رجاء أغادير خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 10 أكتوبر".

وتفجرت أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس بسبب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، في إطار منتدى التعاون الياباني - الأفريقي (تيكاد).

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة الأفريقية للأندية، بينما يشارك الفريق الأبيض فقط في البطولة العربية.