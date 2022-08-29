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كرة يد.. خلافات سياسية تدفع المغرب للانسحاب من بطولتين في تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن الاتحاد المغربي لكرة اليد انسحاب نادييه وداد سمارة، ورجاء أغادير المشاركين في البطولتين العربية والأفريقية للأندية، والمقامتين في تونس، على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة اليد في بيان رسمي "قررنا الانسحاب من البطولة العربية للأندية البطلة، خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر المقبل، والتي كان من المقرر أن يشارك بها وداد سمارة".

وأضاف "قررنا أيضًا عدم المشاركة في البطولة الأفريقية المقامة في تونس أيضًا، والتي كان من المفترض أن يشارك بها رجاء أغادير خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 10 أكتوبر".

وتفجرت أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس بسبب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، في إطار منتدى التعاون الياباني - الأفريقي (تيكاد).

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة الأفريقية للأندية، بينما يشارك الفريق الأبيض فقط في البطولة العربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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