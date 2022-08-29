الإسماعيلي يعلن حاجة لاعبه لإجراء جراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أعلن النادي الإسماعيلي عن حاجة مدافعه محمد نصر لإجراء جراحة، من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكان الإسماعيلي قرر قبل أيام عرض محمد نصر على الدكتور أحمد رزق أخصائي واستشاري العظام، للوقوف على مدى حاجته لإجراء جراحة في الترقوة من عدمها.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم الإثنين أن الاستشاري أكد حاجة اللاعب الشاب لإجراء الجراحة.

وكان محمد نصر قد أصيب في الترقوة بعد التحام مع أحد لاعبي فريق إيسترن كومباني خلال المواجهة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري المصري، وعلى إثرها تم استبداله قبل أن يُنقل للمستشفى للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية اللازمة.

جدير بالذكر أن محمد نصر في تثبيت أقدامه مع الفريق، حيث حجز مكانا بالتشكيل الأساسي للدراويش هذا الموسم.

ويعاني دفاع الإسماعيلي من لعنة الإصابات، حيث أصيب باهر المحمدي في العضلة الضامة، ومحمد عمار بقطع في الرباط الصليبي.