تداول صور قميص منتخب مصر الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين صورًا لقميص منتخب مصر الجديد، المتوقع أن يخوض به المباريات في الفترة المقبلة.

وتم تسريب القميص الأساسي للمنتخب باللون الأحمر، وكذلك الاحتياطي باللون الأبيض.

وتظهر بالقميص الأحمر الأساسي خطوط طولية باللون الأسود، بينما يتميز القميص الأبيض الاحتياطي بوجود دائرة سوداء في الوسط.

ولم يعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن القمصان الجديدة للفراعنة، حيث من المقرر أن يكشف عن الزي الجديد سبتمبر المقبل.

ويخوض منتخب مصر الشهر المقبل أول معسكر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد تعيينه مدربًا للفريق خلفًا لإيهاب جلال.