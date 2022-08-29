تقارير تكشف قيمة انتقال فهد المولد إلى الشباب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

كشف تقرير إخباري اليوم الإثنين أن قيمة عقد انتقال فهد المولد، اللاعب السابق في صفوف الاتحاد السعودي، إلى صفوف فريق الشباب السعودي، بلغت 15 مليون ريال.

وأعلن الشباب السعودي ضم المولد في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن قيمة عقد المولد مع الشباب تبلغ 15 مليون ريال، حيث جرى توقيع عقد لمدة 3 أعوام بخمسة ملايين ريال في العام الواحد.

وانتهى عقد المولد مع الاتحاد في يوليو الماضي، حيث كانت إدارة الاتحاد تعتزم تجديده إلا أن قرارا تأديبيا صدر من لجنة المنشطات في 16 مايو الماضي فرض على اللاعب الإيقاف.

وفرض الإيقاف 18 شهرا على اللاعب بداعي ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضيا، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارا يخفض عقوبة الإيقاف إلى شهرين.

وكان المولد قد غادر إلى لندن بعد صدور قرار مركز التحكيم الرياضي، للدخول في برنامج تأهيلي تأهبا للعودة إلى الملاعب، لا سيما أنه يطمح إلى المشاركة مع المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال 2022 في قطر، إذ يعد أحد الركائز الأساسية للمنتخب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.