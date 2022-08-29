الأهلي يحدد موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة ورحيل سواريش

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "الوطن" أن مسئولو النادي الأهلي استقروا على موعد الإعلان عن صفقات الأهلي الجديدة ورحيل المدير الفني للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريش.

وقالت الصحيفة إن الأهلي نجح في إنهاء عدد من الصفقات خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن إدارة النادي تتكتم عليها حتى انتهاء المنافسة في مسابقة الدوري؛ نظرًا لارتباط هؤلاء اللاعبين بعقود مع أنديتهم.

وأضافت الصحيفة أن مسئولو الأهلي استقروا على موعد الإعلان عن رحيل ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل الأهلي قوله إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قرر الإعلان عن الصفقات الجديدة بعد غد الأربعاء، على أن يوجه الشكر إلى سواريش بعد مباراة سيراميكا كليوباترا مباشرة، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الصفقات التي أنهاها الأهلي حتى الوقت الجاري، هي الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا، كما وقع مع مصطفى شلبي، مهاجم إنبي.

وأضاف المصدر أن محمد رضا بوبو، لاعب وسط فيوتشر، اقترب هو الآخر من الانتقال إلى الأهلي، وقد تشهد الساعات المقبلة تطورات كبيرة بشأن الصفقة للإعلان عنها يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن رابطة الأندية المصرية حددت موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا؛ إذ تنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.