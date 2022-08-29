وسائل إعلام تكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف النادي الأهلي من عودة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إلى صفوف الفريق الأحمر مجدداً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صحبي، قد كشف في وقت سابق أن اللاعب "مستعد للعودة إلى النادي الأهلي مجدداً"، وهي التصريحات التي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر في إدارة النادي الأهلي قوله إن عودة رمضان صبحي إلى صفوف الفريق الأحمر "مستحيلة".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "لم يُعرض علينا عودة رمضان صبحي للأهلي، وأرى أنه من الصعب بل من المستحيل أن نوافق، لسبب بسيط هو أن الأهلي كان متمسكًا باللاعب لأقصى درجة ممكنة قبل انتقاله إلى بيراميدز، وعرضنا عليه راتبًا سنويًا كبيرًا يفوق كل نجوم الفريق".

وتابع: "رمضان صبحي لم يكن صريحًا منذ بداية المفاوضات، وظل يرواغ ويماطل في مسألة التجديد، واكتشفنا فيما بعد أنه كان يساعد بيراميدز في تسهيل انضمامه من هيدرسفيلد، وهو موقف كان غريبا بالنسبة لنا بعيدا عن مسالة الاحتراف".

وواصل المصدر: "نعلم ردود فعل جمهور الأهلي ونحترم رغبتها ونتفق معها في أن رمضان صبحي أنهى علاقته بالنادي بطريقة غير جيدة، ولا يمكن لنا أن نسمح بعودته".

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "نسمع مثل الكثيرين في وسائل الإعلام عن ندمه ورغبته في العودة لكن خطة الصفقات في الموسم الجديد لا تتضمن رمضان صبحي، وعودته غير مطروحة بالمرة".

وكان الإعلامي احمد شوبير قد تحدث عن احتمالية عودة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز للنادي الأهلي مجدداً.

وقال شوبير، في تصريحات له عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، إن "الدائره المحيطة برمضان صبحي أكدت على استعداد اللاعب للعودة للأهلي، وأنا أزيدك من الشعر بيت بقولك أيوة رمضان عنده استعداد يرجع".

وأضاف الإعلامي: "رمضان انتقل لبيراميدز ورأى مصلحته في الفلوس وأنا أرى أن هذا حقه، وفي ناس هتيجي تهاجمني لكن أنا شايف إن ده حقه، كل واحد بيغلط وبيتعلم من غلطته".

ورمضان صبحي من ناشئي النادي الأهلي، ورحل عن الفريق إلى ستوك سيتي في عام 2016، في تجربة احترافية لم يُكتب لها النجاح.

وانتقل صبحي من ستوك سيتي إلى هيديرسفيلد عام 2018، ثم عاد إلى الأهلي على سبيل الإعارة في يناير 2019.

ورفض صبحي عرض الأهلي لشرائه بصورة نهائية عام 2020 بعد نهاية فترة الإعارة، وفضّل الانتقال إلى بيراميدز الذي عرض مبلغًا أكبر.

وأثار انتقال صبحي إلى بيراميدز موجة من الجدل في الكرة المصرية خلال العامين الماضيين.