شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك ببقاء رمضان صبحي ويرفض العروض المحلية لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك نادى بيراميدز برمضان صبحي، جناح الفريق الكروى الأول، رافضًا مناقشة أى عروض محلية فى الوقت الحالي لرحيله عن صفوف الفريق، خاصة أنه يعد من أعمدة الفريق الرئيسية ولا يمكن الاستغناء عنه.

رمضان صبحي

ويرغب مسئولو بيراميدز فى استمرار رمضان صبحي بصفوف الفريق، على أن يكون رحيله حال تلقيه عرضًا خارجيًا يليق باسم اللاعب ونادى بيراميدز، حينها ستتم مناقشته، بناءً على الوعد الذى حصل عليه رمضان بعدم الوقوف فى طريق عودته للاحتراف من جديد.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال فى برنامجه عبر شاشة أون تايم سبورتس، "الدائرة المحيطة برمضان صبحي قالت إنه عايز يرجع الأهلي، وأزيدك من الشعر بيتا إنه آه عايز يرجع.. ممكن حد يطلع يقولك محصلش وأنا بقول اللى أنا عارفه ومتأكد منه".