شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادى المصرى ويشيد بجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري، بحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتوجيه الشكر للجنة المعينة لإدارة النادي المصري، والجهد الكبير خلال المرحلة الماضية.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود سمير حلبية رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي المصري وأعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية، والتى بذل الجميع فيها جهدا كبيرا من أجل رفع شأن كيان النادى المصرى.

وأكد المحافظ أن النادي المصري بمثابة الماء والهواء لأبناء بورسعيد، فأهالي المحافظة يعشقون النادي المصري، وجميعنا نعمل للحفاظ على هذا الكيان الكبير فى المقام الأول، مناشدا أهالي محافظة بورسعيد وجماهير النادي المصري التعاون والمساهمة فى بناء حاضر ومستقبل النادي، ورفع اسم النادي المصري عاليا، لأننا جميعا لنا هدف واحد وهو اسم النادي المصري معشوق أهالي المدينة الباسلة.