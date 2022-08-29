شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحتفلون بـ على ماهر قبل المباراة الأخيرة فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فيوتشر على الاحتفال بعلى ماهر المدير الفني للفريق قبل خوض المباراة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام أمام مصر المقاصة، وأحضر اللاعبون "تورتة" تحمل صورة على ماهر تقديراً لجهوده مع الفريق على مدار الموسم والإنجازات التى حققها فيوتشر فى أول سنة بالدورى الممتاز تحت قيادته.

ونجح على ماهر فى التتويج بأول ألقابه مع فيوتشر وذلك بعد حصد لقب كأس رابطة الأندية المصرية، في نسختها الأولى، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما نجح علي ماهر أيضاً في قيادة فيوتشر في موسمه الأول بالدوري الممتاز، إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في انجاز غير مسبوق.

وتحت القيادة الفنية للمدرب المخضرم، يحتل فيوتشر المركز الخامس بالدوري العام برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 34.