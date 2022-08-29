شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالإسماعيلى لإدارة النادى: الأختام اختفت لبيع اللاعبين والجمل سبب بقائكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد خالد الطيب، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قرار مجلس إدراة النادى برئاسة يحيى الكومي بتوجيه الشكر لحمزة الجمل المدير الفني للفريق. وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورت، "حسني عبد ربه هو همزة الوصل بين المجلس والجهاز الفنى، والموضوع بسيط، حمزة الجمل طلب عدم الاستغناء عن بعض اللاعبين، وعلى رأسهم مدبولي والمحمدي وعبد الرحمن مجدى، وطلب أن يكون له رأى فى الصفقات التى يتم التعاقد معها لأنه سيكون المسؤول الأول عن أداء الفريق، وهذا لم يكن على هوى يحيى الكومى، فكان التربص والإقالة".

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلى، "بدلاً من أن نوجه الشكر لحمزة الجمل على ما قدمه قمنا بإقالته، حمزة الجمل بكل شجاعة أقدم على تدريب الفريق فى وقت صعب رغم رفض الكثيرين، بقالنا سنين بنعانى من تغيير المدربين، وكل المجلس رحب بإقالة الجمل ولم يسانده باستثناء خالد الطيب".

وتابع الطيب، "فوجئت أن الإدارة تعلن بالأمس أن فريق الأمل سيخوض آخر مباراة، لماذا تعلن الإدارة هذا قرار يرجع للجهاز الفني، وحمزة الجمل هو السبب فى وجود أعضاء مجلس الإدارة الآن على كراسيهم، وكانت الفضيحة ستكون مدوية لم يتواجد الجمل مع النادي".

وأشار إلى أن الجماهير كانت تعيب على الجمل أنه لم يستعن بالناشئين، كيف يمكن أن يقدم مجموعة جديدة، كل المدربين السابقين أجمعوا على أن العدد الذى تم تصعيده هو فقط من يصلح للتواجد مع الفريق، لم نكن نقدم كرة في الدور الأول ولم نتخطى وسط ملعبنا، في الدور الثاني قدمنا شكل مختلف مع الجمل وخسرنا فقط من الزمالك وبيراميدز والمصري.

وأضاف، الجمل ليس لديه أى خطأ، ومش كل ما يطلع عندنا لاعب نجرى نبيعه ونرجع نقول هو الإسماعيلي ماله، كل الفرق الكبيرة تحافظ على نجومها، الكومى يخرج ليناشد الجماهير التبرع للنادى لظروفه المادية وفى نفس الوقت يقول إنه سيتعاقد مع مدرب أجنبي هذا غير منطقي".

واختتم تصريحاته قائلا، "الأختام اختفت من مجلس إدارة الإسماعيلي، ولو تم بيع اللاعبين سيكون غير صحيح دون الرجوع لمجلس الإدارة، دونجا عقده انتهى وللأسف لم يتفاوض معه أحد للاستمرار".