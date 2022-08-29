شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية موسعة فى انتخابات النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، مقر فرع النادي المصري "الضواحي 1 - النادي الاجتماعي"، بصحبة عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، لتفقد أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

وبدأت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من المستشار / حامد أبو العينين ومعه المستشارين : المستشار إسماعيل حواس ، المستشار أحمد اسماعيل عثمان ، المستشار هشام أبو الوفا ، المستشار محمد نور الدين ، المستشار أشرف أبو السادات ، وكذلك إشراف الأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي المصري.

وتعقد الجمعية العمومية للنادي المصري لإبداء الرأي في المجلس الجديد والميزانية والتصويت في الجمعية العمومية سيتم على ورقتين، الورقة الأولى بها المجلس المرشح بعلامة "صح" بإحدى الخانتين موافق او غير موافق كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم. والورقة الثانية سيكون بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق على أن يتم وضع في أي منهما علامة "صح".

ومن المقرر أن تخوض قائمة كامل أبو على انتخابات المصرى منفردة، بعد انسحاب كل المرشحين المنافسين، لتقام الانتخابات طبقا لموافقة أغلبية الجمعية العمومية.

وضمت قائمة المنسحبين من الانتخابات كلا من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع"، ورأفت جبر، وهشام معوض، علي الجنيدي، اسلام عطية، ومحمد توفيق.