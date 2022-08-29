شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يقود الإسماعيلى أمام الطلائع للمرة الثالثة في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، الفريق الأول فى مباراته القادمة ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قرر مشاركة فريق الأمل مع عدد من لاعبي الدراويش فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها غدٍ الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلاً من حسني عبد ربه مديرا للكرة وخالد القماش مديرا فنيا وعاطف عبد العزيز مدربا عاما ومحمد حسيب مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمي.

وتعتبر هذه الولاية هى الثالثة لـ"القماش" التى يقودها كمديرا فنيا للدراويش بصفة رسمية أو مؤقتة، حيث سبق وتولي المهمة من قبل موسم 2015 / 2016 بالإضافة إلى موسم 2020 / 2021 لمدة يوم واحد قبل أن يتم استبعاده بعد إصابته بمرض كورونا.

وفى الولاية الأولي، قاد نجم الإسماعيلي الأسبق فى عصر الثمانيات، فريقه خلال بطولتي الدوري العام وكأس مصر، وذلك على النحو التالي:



لعب الدراويش 24 مباراة، فاز 11 تعادل 7 خسر 6، له 28 هدفًا عليه 25 هدفًا، كلين شيت 12 مباراة



الدوري العاملعب 20 مباراة، فاز 10 تعادل 5 خسر 5، له 26 هدفًا عليه 21 هدفًا، كلين شيت 9 مبارياتكأس مصرلعب 4 مباريات، فاز 1 تعادل 2 خسر 1، له هدفين عليه 4 أهداف، كلين شيت 3 مباريات