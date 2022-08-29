شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على برنامج تأهيل حسين الشحات بسبب غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، جلسة خاصة خلال الساعات الماضية مع حسين الشحات لاعب الفريق للاطمئنان عليه، واستفسر منه عن سير برنامجه التأهيلى الذى يخوضه حاليًا للتعافى من إصابته الأخيرة.

وتحدث أبو عبلة مع الشحات بشأن حالته البدنية والذهنية واستجابته للبرنامج التأهيلي الذى يخوضه حاليًا من أجل العودة للتدريبات الجماعية بعد جراحة الركبة التي أجراها منذ أسابيع قليلة.

وكان الجهاز الطبى للأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، قد أكد إصابة حسين الشحات بقطع كامل فى غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت يوم 5 يوليو الماضى.

وشارك حسين الشحات فى 140 مباراة مع الأهلى بكل البطولات، بإجمالى 8782 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 30 هدفا وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.