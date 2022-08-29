شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تريزيجيه يكشف مغامرة أول يوم فى الأهلى مع الغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئًا، وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف محمود حسن تريزجيه، نجم المنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي السابق، كواليس أول يوم تدريب له مع الفريق الأحمر، وقال تريزيجيه، القلق أمر عادى يشعر به أى ناشئ فور علمه بقرار التصعيد للفريق الأول، وقلة النوم أمر طبيعي مر به أغلب اللاعبين فى قطاع الناشئين".

وأضاف تريزيجيه، "بعد تصعيدي للفريق الأول ذهبت بصحبة عمرو جمال إلى مقر النادى بالجزيرة راكبا "ميكروباص" ومترو مثل أى يوم، فور دخولى غرفة الملابس شعرت بشد فى قدمى ولم أتمكن من الحركة بشكل طبيعى بسبب تواجدى أمام هذا الكم من النجوم، إلا أننى فور نزولى الملعب قاتلت بكل قوة رغبة فى الحفاظ على الفرصة وهو ما نجحت فيه".