شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات المؤهلة لمونديال السلة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة، والتي أقيمت بتونس بمشاركة المنتخب الوطنى للرجال بقيادة روى رانا المدير الفني.

وتصدر جنوب السودان المجموعة بعدما تغلب على المنتخب المصرى بنتيجة 85/65 ، فى المباراة الثالثة من التصفيات، ليرفع رصيده للنقطة 17 بالفوز فى 8 مباريات و الخسارة فى واحدة حتى الآن، مقابل 16 نقطة لمصر، بالفوز فى 7 مباريات والخسارة فى اثنتين.

وحل فى المركز الثالث منتخب السنغال برصيد 15 نقطة ، ثم تونس 14 نقطة ، والكونغو 13 نقطة ، بينما الكاميرون فى القاع برصيد 11 نقطة .

وخاض المنتخب خلال هذه التصفيات 3 مباريات أمام كل من تونس المستضيفة، والكاميرون، بالإضافة إلى جنوب السودان.

وفاز المنتخب أمام تونس فى أول مباراة بنتيجة 67/ 61 ، وواصل تألقه فتغلب على الكاميرون في ثانى مباريات التصفيات بنتيجة 86/74، إلا أنه خسر أمام جنوب السودان في المباراة الثالثة بنتيجة 85/ 65.

وتضم قائمة المنتخب كلا من، أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.