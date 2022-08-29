شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينزع "السلك" اليوم ليبدأ التأهيل من جراحة فتق جدار البطن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينزع محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الاثنين، السلك الخاص بجراحة فتق جدار البطن التى أجراها منذ عدة أيام استعداداً لبداية فترة التأهيل والعودة للمستطيل الأخضر.

ومن المقرر أن يتواجد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى برفقة أفشة أثناء نزع السلك للإطمئنان على حالة اللاعب.

وكان أفشة ضمن لاعبي الأهلي الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية منذ يوم 4 أغسطس الجاري تنفيذاً لقرار مجلس إدارة النادي بإستكمال الموسم بالناشئين والعائدين من الإصابة.

واطمأن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي على محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بعد جراحة "الفتاق" التى أجراها الأخير منذ أيام بأحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وتحدث سواريز مع طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة عن حالة أفشة وتفاصيل الجراحة التى خضع لها اللاعب وموقفه من التدريبات حينما يُطلب منه خوض تدريبات.

وأكد طبيب الأهلي للمدرب البرتغالي أن أفشة أجرى الجراحة وغادر المستشفى في نفس اليوم وأن حالته جيدة ويحتاج فترة راحة لمدة ثلاثة أسابيع ، بعدها سيكون قادراً على المشاركة في التدريبات