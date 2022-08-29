شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام التصويت فى انتخابات النادى المصري لاختيار مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الاثنين، انتخابات النادي المصري لاختيار مجلس إدارة جديد، وأعلنت إدارة النادي البورسعيدي كافة ترتيبات الجمعية العمومية للنادي، ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، بالإضافة إلى التصويت على الميزانية)، وذلك اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

وتعقد الجمعية العمومية للنادي المصرى لإبداء الرأي فى المجلس الجديد والميزانية والتصويت في الجمعية العمومية سيتم على ورقتين، الورقة الأولى بها المجلس المرشح بعلامة "صح" بإحدى الخانتين موافق أو غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

أما الورقة الثانية فبها إبداء الرأى على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق، على أن يتم وضع فى أى منهما علامة "صح".

ومن المقرر أن تخوض قائمة كامل أبو على انتخابات المصرى منفردة، بعد انسحاب كل المرشحين المنافسين، لتقام الانتخابات طبقا لموافقة أغلبية الجمعية العمومية.

وضمت قائمة المنسحبين من الانتخابات كلا من: محمد الخولى، أحمد الشملة، وائل رمضان السيد بدوي، ميرنا أشرف أحمد محمد أبو صير، وأحمد الحسيني فهمي شحاته، محمد محمد صالح مانع وشهرته "حمادة مناع"، ورأفت جبر، وهشام معوض، علي الجنيدي، اسلام عطية، ومحمد توفيق.