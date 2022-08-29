شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر ينهى رحلته فى أولمبياد روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر من بلغاريا بهدفين دون رد ليودع أولمبياد روما رسمياً فى مثل هذا اليوم 29 أغسطس 1960.

وخسر الفراعنة مباراتهم الأولى أمام إيطاليا فى المباراة حضرها ألف وخمسمائة متفرج فقط، وأدارها الحكم البلجيكى بول بوتز، تقدمت إيطاليا بهدف سجله أدولفو بالونسييرى فى الدقيقة 25 ليرد زكى عثمان بهدف التعادل للفراعنة فى الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزى خطف هدف الفوز لإيطاليا فى الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول.

تشكيل مصر فى أول مباراة أوليمبية ضم كلا من: كامل طه، محمد السيد، عبد السلام حمدى، رياض شوقى، على الحسنى، جميل عثمان، توفيق عبد الله، حسن علوبة، حسين حجازى، السيد أباظة، وزكى عثمان.

مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأولمبى فى أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندى رافاييل فان براج.

الفراعنة فازوا بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازى وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.