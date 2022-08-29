شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب شباب الزمالك بالفوز على إيسترن واللعب دون ضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من اللاعبين الشباب التركيز فى مواجهة إيسترن كومباني التي ستجمعهما غدًا، الثلاثاء، والبحث عن تحقيق فوز شرفى.

وطلب فيريرا من اللاعبين الشباب تفديم مباراة "استعراضية" دون الوقوع تحت ضغط، خاصة أنها مباراة تحصيل حاصل، بعدما توج الفارس الأبيض بلقب الدورى رسميًا، وإظهار إمكانياتهم.

وشدد المدير الفني على اللاعبين، فى حضور جهازة المعاون، بضرورة تنفيذ كل المطلوب منهم سواء فى الجانب البدنى أو الخططى استعدادا للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر لها غدًا الثلاثاء علي استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز المتوج بها رسميا الفريق الأبيض.