نيوكاسل يسابق الزمن لتسجيل صفقته قبل مباراة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يبذل نادي نيوكاسل يونايتد قصارى جهده من أجل إكمال تسجيل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك كلاعب جديد في صفوفه، لكي يتمكن من اللحاق بالمواجهة المقبلة أمام ليفربول.

وكان نيوكاسل تعاقد مع إيزاك قبل أيام قادما من ريال سوسييداد مقابل 70 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2026.

وحتى الآن لم يحصل المهاجم صاحب الـ22 عاما على تصريح العمل الذي يتيح له اللعب في إنجلترا، ويبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت بسبب الإجازة الأسبوعية للمصالح الحكومية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة نيوكاسل تسعى لإتمام كافة الإجراءات خلال 3 ساعات فقط بين التاسعة صباحا والثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء، لكي يتمكن إيزاك من المشاركة في مباراة ليفربول، التي تقام الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أبدى استعداده للتعاون مع نيوكاسل من أجل تسجيل الصفقة في أقرب وقت ممكن، غير أن القرار النهائي بخصوص منح اللاعب تصريح العمل يظل في يد الحكومة.

ومن المقرر أن يحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول بملعب "أنفيلد" في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول في المرتبة التاسعة.