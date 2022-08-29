بالأرقام.. هل يستحق أنتوني 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يعلن مانشستر يونايتد خلال الساعات القليلة المقبلة عن ضم البرازيلي أنتوني دوس سانتوس، مهاجم أياكس أمستردام، مقابل 100 مليون يورو، فيما قدم المهاجم الشاب ليجبر النادي الإنجليزي على دفع هذه القيمة؟.

وكشفت تقارير صحفية عديدة، أبرزها للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات، أن مانشستر يونايتد وأياكس توصلا لاتفاق نهائي حول إتمام الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن قيمة الصفقة تصل 95 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وكان مانشستر يونايتد قدم عرضا في قبل أيام بقيمة أقل لضم أنتوني، لكن أياكس رفضه، إلا أن الجانب الإنجليزي رفع قيمة عرضه للتعاقد مع اللاعب، ما يكشف تمسك إريك تين هاج، مدرب الفريق، بإتمام الصفقة.

ويجيد أنتوني اللعب في مركز الظهير الأيمن، كما يلعب في مركز الجناح الأيسر.

ويعتبر أنتوني ثاني لاعب من أياكس ينضم إلى مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج، بعد الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

وبشكل عام سيكون الصفقة الخامسة بعد تايرل مالاسيا، ومارتينيز، وكريستيان إريكسن، وكاسيميرو.

أرقام أنتوني

أنتوني من ناشئي ساو باولو في البرازيل، ولعب مع الفريق الأول لأول مرة في يناير 2019، وانتقل في يوليو 2020 إلى أياكس في أول تجربة أوروبية.

ولعب أنتوني مع أياكس 82 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 24 هدفًا، بمعدل 0.29 هدف في المباراة الواحدة، كما قدم 22 تمريرة حاسمة.

وخاض المهاجم البرازيلي الشاب 5662 دقيقة لعب، ما يعني أنه يسجل هدفًا كل 236 دقيقة.

وفي الموسم الجديد، لعب أنتوني 3 مباريات مع أياكس في كل البطولات، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما.

وتوج أنتوني مع أياكس بلقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرة واحدة.

وبشكل عام، خاض أنتوني مع الأندية 119 مباراة في كل البطولات، سجل 28 هدفًا، وصنع مثلها.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل أنتوني منتخب البرازيل الأول في 9 مباريات، وسجل هدفين، كما قاد منتخب البرازيل الأولمبي للتتويج بذهبية أولمبياد طوكيو.

حل جيد أم فشل جديد؟

وكان مانشستر يونايتد وضع اسم أنتوني على قائمة احتياجاته في بداية سوق الانتقالات، تحسبًا لرحيل كريستيانو رونالدو، إلا أن مغالاة أياكس وقتها دفعت اليونايتد لصرف النظر عن الصفقة.

لكن يبدو أن الضعف الهجومي لمانشستر يونايتد خلال المباريات الأربع الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، أجبر تين هاج على السعي وراء الصفقة من جديد خلال الأيام الماضية.

ولم يسجل مانشستر يونايتد سوى 4 أهداف في المباريات الأربع التي لعبها بالدوري الإنجليزي، فيما غاب عن التهديف في مباراة برينتفورد في الجولة الثانية.

فهل يتمكن أنتوني من حل مشكلة الهجوم في مانشستر يونايتد، أم يسير على خطى صفقات أخرى لم تحقق النجاح المتوقع رغم القيمة المالية الكبيرة التي دفعها النادي لاستقدامهم؟.