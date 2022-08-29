وزير الرياضة: المباريات في السابعة بدلًا من التاسعة.. وهذه حقيقة استضافة مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى لتوقيت بدء مباريات الموسم الجديد سيكون عند السابعة مساءً، بدلًا من التاسعة مساءً، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، موضحًا حقيقة الأنباء التي تتردد حول استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال صبحي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، "الرابطة ستخطر كل الأندية بأنه بدءًا من الموسم الجديد سيكون الحد الأقصى لبدء المباريات الساعة 07:00 مساءً، بدلًا من 09:00 مساءً بعد قرار مجلس الوزراء، ووجهنا كل مسؤولي الملاعب بضرورة إغلاق الأضواء فور نهاية المباريات".

وحول استضافة مصر بطولة كأس العالم للأندية، أوضح الوزير "لم يصلني أي شيء بهذا الخصوص".

وأضاف "من المفترض أن يتقدم نادٍ أو اتحاد الكرة بطلب، وعلى الوزارة التنسيق والحصول على الموافقات الحكومية، لكني أوافق على هذا الأمر وأدعم أي محاولات لتنظيم البطولة".

وفي حال استضافت مصر النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، فإن الزمالك، بطل الدوري، سيحق له المشاركة في البطولة لأول مرة في تاريخه.