تقارير تكشف موقف نجم الهلال السعودي من اللحاق بمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن قائد فريق الهلال السعودي لكرة القدم سلمان الفرج، الذي تعرض لإصابة في نهاية الموسم الماضي، سيشارك أمام الزمالك المصري في مباراة كأس سوبر لوسيل المقررة في قطر في التاسع من سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن سلمان الفرج سيخضع لاختبارات فنية وبدنية، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، للوقوف على مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الفيحاء، ضمن المرحلة الثانية من دوري روشن السعودي، والمقررة بعد غدٍ، الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وأوضحت المصادر نفسها أن الفرج سيكون جاهزا بنسبة 100% قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في كأس سوبر لوسيل.

وكان الفرج قد تعرض لإصابة قوية في عظمة الساق خلال المباراة أمام الفيصلي في جولة الحسم الأخيرة من الدوري في الموسم الماضي، ما اضطره إلى استخدام العكازين خلال فترة الإجازة حسب تعليمات الطبيب، وغاب بسبب الإصابة عن معسكر فريقه الإعدادي في مدينة برمنجهام الإنجليزية بعد نصيحة الأطباء بالحصول على راحة سلبية.

وكان الفرج بدأ مرحلة تأهيل لياقي وفني بعد ختام معسكر برمنجهام، الذي انتهي في 13 أغسطس الجاري، وتدرب بالكرة يوم الأربعاء الماضي.