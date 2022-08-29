ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يتصدر وبنزيما يلاحقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

بدأ الصراع المتوقع بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الجديد، والفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد المخضرم، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وتوج بنزيما بجائزة هداف الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 27 هدفًا، بفارق 10 أهداف على الأقل عن أي لاعب آخر.

لكن بنزيما يدرك أن المنافسة هذا الموسم لن تكون سهلة، بعد انضمام ليفاندوفسكي إلى صفوف البارسا.

ليفاندوفسكي، الذي اعتاد على التتويج بجائزة الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، يسعى لتحقيق نفس الجائزة في أول مواسمه بالليجا.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع بورخا إيجليسياس، نجم ريال بيتيس.

ويأتي بعدهما بنزيما برصيد 3 أهداف، متساويًا مع إياجو أسباس، هداف سيلتا فيجو، فيما سجل عدد كبير من اللاعبين هدفين.

وتألق ليفاندوفسكي وسجل هدفين ليقود برشلونة للفوز على بلد الوليد برباعية نظيفة مساء أمس السبت في الجولة الثالثة من الليجا، ليرد عليه بنزيما في وقت لاحق من نفس اليوم بثنائية ليحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على إسبانيول بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي.. 4 أهداف.

1- بورخا إيجليسياس.. 4 أهداف.

3- كريم بنزيما.. 3 أهداف.

3- إياجو أسباس.. 3 أهداف.