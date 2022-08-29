قيدوه وضربوه هو وزوجته.. سطو مسلح على منزل أوباميانج مهاجم برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن منزل اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم برشلونة الإسباني، تعرض للسطو المسلح، مساء أمس الأحد.

وقالت صحيفة ”إل باييس“ الإسبانية، إن ”أربعة مسلحين قاموا بالهجوم على منزل اللاعب في منطقة (Castelldefels) وتهديده بالأسلحة النارية والقضبان الحديدية وقاموا أيضا بتهديد زوجته حتى تم فتح الخزنة الخاصة بهما، وقام اللصوص بسرقة الكثير من المجوهرات وهربوا في سيارة من ماركة (أودي) بيضاء، وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في القضية“.

وأفادت إذاعة "RAC1" بأن ”اللصوص قاموا "بربط أوباميانج وألقوه على الأرض لمدة ساعة، كما أن البعض منهم كان يتحدث اللغة الإيطالية“.

وأضافت الإذاعة: ”اللصوص ضربوا أوباميانغ بشيء حديدي، وضربوا أيضا زوجته على رأسها، وكان كل شيء أمام أطفالهما، لكن الإصابات طفيفة للغاية“.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنها لا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل لاعب كرة قدم للسرقة، لكن اللصوص يدخلون المنزل عادة عندما يعلمون أنهم ليسوا في المنزل، أو يفعلون ذلك بطريقة لا يلاحظ أحد وجودهم، كما حدث في عام 2018 لجوردي ألبا، نجم البارسا.

ويسعى أوباميانج للرحيل عن برشلونة، حيث ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن هناك رغبة مشتركة من جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي، في التعاقد مع اللاعب الجابوني.

ونقلت "سبورت" عن الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قوله إن ”اللاعب يفضل الانتقال لتشيلسي الإنجليزي، في حال رحيله عن برشلونة“.

وأضاف رومانو أن ”أوباميانج توصل لاتفاق مع تشيلسي، في انتظار إنهاء الاتفاق بين الناديين“.

وكان تشيلسي قد قدم عرضاً رسمياً بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، وهو ما رفضه برشلونة، الذي لا يريد تضمين ألونسو ضمن الصفقة، بسبب مشاكل التسجيل.

وطلب برشلونة الحصول على 20 مليون يورو، وهو ما جمد المفاوضات قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو.

وانضم المهاجم الجابوني لبرشلونة في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع آرسنال ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2025.

وسجل أوباميانج 13 هدفا وصنع هدفا في 24 مباراة مع برشلونة، علما أنه سجل 79 هدفا وصنع 17 في 95 مباراة مع توماس توخيل، وجميعها مع بروسيا دورتموند.