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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه نادي برشلونة أزمة كبيرة قبل أيام قليلة على غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

برشلونة يواجه أزمة كبيرة قبل أيام قليلة على غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأنفق برشلونة 163 مليون يورو على صفقات البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ (50 مليون) والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد (58 مليون) والفرنسي جول كوندي من إشبيلية (50 مليون) بالإضافة لـ5 ملايين نظير ضم بابلو توريه من راسينج دي سانتاندير، مع صفقتي انتقال حر للإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسين.



على الجهة المقابلة، لم يحقق برشلونة عوائد مالية من بيع لاعبيه إلا 25 مليون يورو، بواقع 20 مليون من رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو وصوب أستون فيلا، و5 ملايين يورو هي قيمة انتقال فيران جوتجلا إلى كلوب بروج البلجيكي

وعلق ماتيو أليماني مدير الرياضي لبرشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية على مسألة بيع اللاعبين قبل نهاية الميركاتو: "الحقيقة أن رحيل بعض اللاعبين ضرورة، وبناء على مغادرة هؤلاء، سيكون هناك إمكانية لصفقات جديدة لكننا سعداء بما أنجزناه حتى الآن".



وعن حاجة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لتدعيم صفوف الفريق، تحدث أليماني: "نحن ننظر للميركاتو قليلًا، ولكن لن نركز على شيء معين، سنعتمد على الفرص التي سيوفرها لنا السوق".

يذكر أن هناك أكثر من اسم ارتبط اسمهم بالرحيل عن البارسا في الفترة الأخيرة أبرزهم الثنائي الهولندي فرينكي دي يونج وممفيس ديباي إلى جانب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بالإضافة إلى الأمريكي سيرجينو ديست والمغربي عبدالصمد الزلزولي والبوسني ميرالم بيانيتش والدنماركي مارتن برايثوايت.

يقول موقع "ذا أتلتيك" الأمريكي إن برشلونة كان قريبًا من بيع نجمه أوباميانج إلى تشيلسي، الذي قدم عرضًا للاعب بـ15 مليون إسترليني مطلع أغسطس/أب.

ولكن تشيلسي فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب أو حتى مع إدارة برشلونة لحسم الصفقة، كون إدارة "البلوز" تتحفظ على دفع هذه الأموال للاعب في سنه.

وترى إدارة "البلوز" أن لاعب في سن أوباميانج، 33 سنة، يحصل على راتب كبير يجب أن يقيم راتبه بالأداء والمساهمات وهو ما تسبب في وقف التعاقد معه.

في الإطار ذاته، فشلت محاولات انتقال ممفيس ديباي إلى يوفنتوس رغم توصل اللاعب الأسبوع الماضي لاتفاق مع على فسخ عقده مع "البلوجرانا".

فشل الصفقة لم يكن المسؤول عنه برشلونة لكن يوفنتوس الذي قرر إيقاف الصفقة بعد فشل محاولات بيع أدريان رابيو لمانشستر يونايتد.

في المقابل، تعاقد يوفنتوس مع البولندي أركاديوس ميليك من أولمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم لينهي اهتمامه بديباي نهائيا.

من جانبه، يرفض فرينكي دي يونج الضغوط التي تمارسها إدارة ناديه عليه من أجل بيعه خلال ميركاتو الصيف الحالي.

ويضغط برشلونة على دي يونج بالعديد من الوسائل من أجل إجباره على الرحيل عن النادي، بسبب حاجة البارسا للأموال، حيث سيدر بيع النجم الهولندي للنادي 75 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضمه.

ورغم توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع برشلونة على شراء دي يونج، فإن لاعب وسط الطواحين الهولندية رفض الانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد".

أعرب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن أمله في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 بعد تألقه مع الميرينجي الموسم الفائت.

وسجل بنزيما 44 هدفًا في كافة البطولات مع ريال مدريد الموسم الماضي، وهو أفضل رصيد تهديفي في مشواره بموسم واحد، ليقود الميرينجي لألقاب الدوري المحلي والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا ثم لاحقًا السوبر الأوروبي، مما جعله المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.



ويقول بنزيما في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، على هامش تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لنرى ماذا سيحدث، أنا في انتظار الأصوات".

وأضاف: "لقد كان التتويج بالكرة الذهبية حلمًا لي منذ الطفولة، أنا الآن لست بعيدًا عن تحقيق ذلك هذا الموسم، لنرى الذي سيحدث".



وستلعن "فرانس فوتبول" في احتفالية بمسرح "شاتيليه" يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قبل شهر من كأس العالم اسم الفائز بالكرة الذهبية عن عام 2022 والذي يعتبر بنزيما المرشح الأول للفوز بها.

يذكر أن بنزيما شارك مع ريال مدريد في 4 مباريات بكافة البطولات هذا الموسم سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفًا مما يعني أنه لا يزال يواصل تقديم نفس مستويات الموسم الماضي.