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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاجمت جماهير باريس سان جيرمان، مهاجمها كيليان مبابي بسبب سطوة اللاعب داخل النادي والتي طالت زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم النجم "كيليان مبابي"

واستبدل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان، ميسي في تعادل باريس سان جيرمان 1-1 مع موناكو يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، قبل 3 دقائق من نهاية المباراة.



وبسبب هذا التبديل وقبلها تقديم ميسي لأداء جيد مقارنة بكيليان مبابي، تعرض الأخير لانتقادات حادة من قبل جماهير فريقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد أحد مشجعي باريس سان جيرمان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سطوة مبابي داخل الفريق والتي كان ضحيتها ميسي نفسه، حيث : "لقد استبدل ميسي، وبقي مبابي في الملعب، هذا يعكس مدى القوة التي يتمتع بها كيليان في النادي".

وفي الإطار ذاته، شدد متابع آخر على أن مبابي واصل تقديم مستوياته السيئة للمرة الثانية على التوالي: "لقد اعتقدت أني لن أشاهد أداء لمبابي أسوأ من آخر مباراة ضد ليل، ولكني كنت مخطئًا".

بينما تسائل آخر: "لم يكن هناك أحدًا في باريس مبهرًا اليوم، ولكن لا يمكنك أن تخبرني أن ميسي كان أسوأ من مبابي ليتم استبداله".

ونشر أحد المشجعين صورة إهدار مبابي لكرة في مواجهة مرمى موناكو الخالي في الدقيقة 45 مع تعليق: "مبابي أهدر من هناك وقبلها بيوم كان إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يسجل هاتريك".

وعلق متابع آخر: "ميسي يقدم مباراة عظيمة، ومبابي والبقية يلعبون بشكل مذري، ولكن ليو هو من يتم استبداله؟، ليس لدي كلمات"، وذلك مع وضع صورة لليو على كرسي البدلاء عقب خروجه.

لم تمنع الانطلاقة القوية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم، من اندلاع الأزمات داخل أروقة "حديقة الأمراء".

ونجح كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الجديد في تحقيق بداية إيجابية مع فريق العاصمة، بـ3 انتصارات في الدوري المحلي مسجلا 17 هدفا وتلقي 3 أهداف فقط، وقبلها توج بكأس السوبر الفرنسي برباعية دون أمام على نانت.



لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن كواليس أزمة إدارية في النادي بسبب اقتراب الميركاتو الصيفي في فرنسا من الانتهاء، وفشل أنترو هنريكي المدير الرياضي في إبرام صفقات قوية.

ويشعر لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، الذي جاء إلى النادي في هذا المنصب عقب رحيل البرازيلي ليوناردو في الصيف، بأن "أنترو لا يقوم بدوره على أكمل وجه في حسم الصفقات التي يستهدف بطل فرنسا القيام بها".

وبحسب الصحيفة فإن "كامبوس فاض به الكيل، بسبب قلة التعاقدات التي يبرمها المدير الرياضي الحالي هنريكي، وعدم فاعليته في التوصل لاتفاقات مع الأندية".

ولا يتفهم كامبوس لماذا يأخذ هنريكي هذا الوقت المبالغ فيه لإتمام الصفقات المنوط بالنادي القيام بها لتدعيم صفوفه.

يذكر أن باريس أبرم حتى الآن 4 صفقات بالتعاقد مع ريناتو سانشيز من ليل الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو، وبنفس السعر نوردي موكيلي من ريد بول لايبزيج الألماني، ونونو مينديز من سبورتنج لشبونة البرتغالي (38 مليونا)، وفيتنها لاعب وسط بورتو (41.5 مليونا).

وبدأت الأزمات في باريس هذا الموسم داخل أرض الملعب، بسبب خلاف حول ركلة جزاء بين البرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، المسدد الأول لركلات الجزاء في باريس، وهو صدام تحول لمشاجرة قبل أن يتدخل نجوم فريق العاصمة الفرنسية لحل الأزمة.

يذكر أن الموسم الحالي شهد تألق نيمار دا سيلفا بتسجيله 7 أهداف حتى الآن، مقابل 4 أهداف لكل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي.