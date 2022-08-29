ليفاندوفسكي يقود فريقه إلى فوز كبير على بلد الوليد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قاد نجم نادي برشلونة، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه إلى فوز كبير على بلد الوليد 4-0، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق بلد الوليد



ارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله كامب نو، إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة، ليظل في المركز قبل الأخير.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة رائعة في الدقيقة 65، مسجلًا أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في كامب نو.

واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

وكان ليفاندوفسكي، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، أحرز ثنائية أخرى، خلال فوز فريقه 4-1 على مضيفه ريال سوسييداد في الجولة الماضية بالمسابقة.

بتلك الثنائية، رفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في موسمه الأول بالدوري الإسباني إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع بورخا إيغليسياس.

منح لاعب الوسط التشيلي المخضرم أرتورو فيدال فريقه فلامنغو الفوز على بوتافوغو بتسجيله هدف المباراة الوحيد في "الكلاسيكو" الذي أقيم في ريو دي جانيرو، ضمن الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وأكمل "الملك" فيدال لعبة جماعية بتسديدة من داخل المنطقة (ق57) ليمنح النقاط الثلاثة لفريقه من ملعب نيلتون سانتوس الأوليمبي، معقل بوتافوغو.

وسجل فيدال، نجم برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق، ثاني أهدافه مع فلامنجو منذ الانضمام لصفوفه في يوليو (تموز) الماضي، والذي خاض معه ست مباريات في الدوري المحلي.

وصعد فلامنجو بهذا الانتصار لوصافة الجدول برصيد 43 نقطة، بفارق سبع نقاط عن بالميراس، الذي تعادل السبت 1-1 خلال زيارته إلى فلومينينسي، الذي يحل الآن ثالثا في الترتيب برصيد 42 نقطة.

ودفع فلامنجو بتشكيلة من اللاعبين البدلاء للحفاظ على نجومه قبل مواجهة إياب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، التي ستقام الأربعاء أمام فيليز سارسفيلد في الأرجنتين.

وضمن نفس الجولة فاز فورتاليزا خارج قواعده بهدف نظيف على ساو باولو، سجله جونينيو (ق32)، ليرتقي للمركز الـ12 برصيد 30 نقطة، مقابل 29 نقطة لساو باولو في المركز الثالث عشر.

بينما انتهى لقاء أمريكا أمام أتلتيكو مينيرو بالتعادل 1-1 ليظل أتلتيكو مينيرو في المركز السابع بـ36 نقطة، وكويابا أمام سانتوس بالتعادل السلبي، ليحل سانتوس ثامنًا برصيد 34 نقطة.

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي برنامج "The Coach" بالتعاون مع الشركاء وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب الاتحادات الرياضية.

ويهدف البرنامج لإعداد قاعدة تدريبية جديدة في 12 رياضة والمساهمة في تأهيل وتخريج 400 مدرب ومدربة، وذلك ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتشمل كوادر الرياضات المستهدفة: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، الرياضات المائية، الدراجات الهوائية، ألعاب القوى، المبارزة، رفع الأثقال، ألعاب المضرب، القوس والسهم، الجودو.

ويتضمن البرنامج 4 مراحل، حيث البداية بحصول المشاركين على الدورات الأساسية التي تتكون من 3 دورات وهي: حماية الطفل، الإسعافات الأولية، مكافحة المنشطات، وعدد من الدورات الاختيارية كعلم الحركة، الإعداد البدني، علم التغذية، في حين تشمل المرحلة الثانية الدورات التخصصية المعتمدة من الجهات المعنية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدورات التنشيطية وإثراء المعرفة واستمرارية التعلم، وأخيرًا تُتاح الفرصة للمتميزين في برنامج "ذا كوتش" بقضاء فترات معايشة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في عدد من الأندية الأوروبية في المرحلة الرابعة والأخيرة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي: "يسعدنا إطلاق برنامج The Coach، بالتعاون مع الشركاء ضمن محاور وبرامج التطوير والارتقاء بالمنظومة التدريبية ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في إعداد كوادر فنية مختصة وحاصلة على شهادات ورخص معتمدة يمكنها من مزاولة مهنة التدريب في أندية أبوظبي والاكاديميات وفقا لبرنامج الرياضات المعتمد".

وأضاف: "يأتي البرنامج ضمن خطط المجلس المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقا من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية في 12 رياضة، خصوصا وأن البرنامج يستهدف تأهيل 400 مدرب ومدربة، ما يقودنا لترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من البرنامج".