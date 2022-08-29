شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يضم ثاني لاعب من أياكس مقابل 99 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالإضافة إلى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى الاثنين قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

مانشستر يونايتد يضم ثاني لاعب من أياكس مقابل 99 مليون دولار



ونشر أنتوني، على حسابه في "إنستغرام"، صورة عليها رمز لطائرة وكتب عليها "نحن ذاهبون".

واستخدم وكيل أنتوني، اللونين الأحمر والأبيض في كتابة الحروف، في إشارة إلى الألوان المميزة لنادي مانشستر يونايتد.



وقد يكون أنتوني البالغ 22 عاما ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 1-0 على ساوثهامبتون السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر. كما لم يشارك أساسيا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

وسيسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

أكد، إرين تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد أنه يرغب في بقاء كريستيانو رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، رغم تخليه عن خدمات مهاجمه كأساسي في مباراتين تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز "الشياطين الحمر" 1-0 على ساوثهامبتون أمس السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر. كما لم يشارك البرتغالي أساسيا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.



وضغط البرتغالي هذا الصيف من أجل الانتقال إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فشل يونايتد في التأهل إلى المسابقة القارية.

ولكن رونالدو وجد أنه من المستحيل استقطاب أفضل الأندية في أوروبا، حيث ربطته التقارير مؤخرا بأمثال فريقه السابق سبورتينغ ونابولي الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.

وأمام وسائل الإعلام، يؤكد تن هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو "لعبنا معه. لذا نريده أن يبقى. هذا ما نريده ونأمل ذلك".

وارتبط يونايتد بضم بعض المهاجمين لتعويض رحيل رونالدو أمثال البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام الذي لعب تحت إشراف تن هاغ في الفريق الهولندي سابقا.

إلا أن تن هاغ يؤكد قبل خمسة أيام من إغلاق سوق الانتقالات أنه سيكون سعيدا حتى ولو لم يضم الفريق وجوها إضافية "لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا أنتوني مارسيال ولدينا ماركوس راشفورد. لذا نحن بخير".

استنكر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم ونادي يوفنتوس، بول بوغبا الأحد "تهديدات" و"محاولات ابتزاز من عصابة منظمة" ضده، بعد أن توعد شقيقه الأكبر ماتياس بالـ "كشف أمور كبيرة".

وجاء رد فعل بطل العالم 2018 في اليوم التالي لبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقول فيه ماتياس (32 عاما) إنه سيكشف عن "أمور كبيرة" عن بول.



وأوضح محامو بول بوغبا ووالدته ييو موريبا ووكيلته رافاييلا بيمينتا في بيان "تصريحات ماتياس بوغبا الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست مفاجئة للأسف. فهي تضاف إلى التهديدات ومحاولات الابتزاز من قبل عصابة منظمة ضد بول بوغبا".

وتابعوا "تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن تكون هناك تعليقات أخرى بشأن التحقيق الجاري".

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات (الفرنسية والإيطالية والإنجليزية والإسبانية)، أعلن ماتياس بوغبا، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف، السبت عن "الكشف أمور كبيرة بشأن شقيقه بول بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا" التي خلفت الراحل مينو رايولا.

وأكد شقيق بول أن "العالم بأسره ونادي يوفنتوس والرعاة يستحقون معرفة أشياء معينة من أجل اتخاذ قرار مبني على حقائق لمعرفة ما إذا كان بول يستحق حقا التقدير والاحترام ومكانه في منتخب فرنسا وشرف اللعب في كأس العالم وأن يكون أساسيا في يوفنتوس وإذا كان شخصا موثوقا به".

وختم أن "كل هذا قد يشكل مفاجآت مدوية"، من دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة ما سيكشفه.

ووفقا لمصادر مقربة من عائلة بوغبا، فإن بول مطالب بتسديد مبالغ مالية كبيرة إذا أراد تجنب نشر مقاطع فيديو مزعومة.

ويغيب بول بوغبا (29 عاما) الذي عاد إلى يوفنتوس هذا الصيف بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حاليا عن الملاعب بعد تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى ومن المقرر أن يستأنف المنافسة في منتصف سبتمبر المقبل.