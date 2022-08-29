«ملكش دعوة ومتفرضش رأيك عليا».. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يقوم به بعض جماهير القلعة البيضاء بسؤالهم عن الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن هذا الملف ليس من شأن الجماهير ولكنه مسئولية أمير مرتضى منصور والمدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا.

وفي مداخلة هاتفية بقناة "الزمالك" تصريحات لقناة الزمالك، رد مرتضى منصور على أحد المشجعين أرسل ل يسأل.. أين الصفقات؟، قائلاً: "إنت مالكش دعوة"، مضيفاً: "انت لا تدخل غرفة العمليات مع الطبيب، أنت فقط تنتظر نجاح العملية، وتحتفل بالبطولات لكن الحديث عن الصفقات ليس من شأنك".

وأضاف رئيس الزمالك: "تعاقدت مع أحمد أيمن منصور وزكريا الوردي في صفقات انتقال حر، وليس كما فعل (صاحبنا) الذي أهدر المال العام وتعاقد مع حسين الشحات بـ 160 مليون جنيه".

وتابع: "زكريا الوردي كان ذاهب إلى فرنسا لكنه فضل الزمالك وهذا شيء محترم".

وواصل مرتضى منصور: "أقول لجماهير الزمالك الصفقات التي تحلمون بها سنتعاقد معها في جميع المراكز واكثر من ذلك، لكن لا تفرض رأيك علي ، لأنني لا استطيع فرض رأيي على فيريرا".

وأكمل: "فيريرا يريد في المكان لاعب واحد رئيسي ولاعب اخر احتياطي، واقول لجماهير الزمالك اتركوا أمير وفيريرا يختاروا الصفقات، فالمدرب هو من سيتحمل المسؤولية وقال انه يرغب في التعاقد مع زكريا الوردي لانه يجمع في طريقة لعبه بين طارق حامد وفرجاني ساسي".

وواصل رئيس الزمالك: "فيريرا عمل من الفسيخ شربات، وليس تقليل للاعبي الزمالك، الموسم الماضي كان لدينا لاعبين على عكس هذا الموسم، وأقول للجمهور المحترم ليس لك علاقة بالصفقات، فمن الممكن أن أقول أنني لن اتعاقد مع صفقات، لك أن تفرح بالبطولات".

وقال منصور: "شيء غريب أن صاحب المركز الأول يلعب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، والثاني هيلعب كونفدرالية والثالث هيلعب دوري الأبطال ولا يخوض دور الـ 64، الدنيا معوجة وملفوفة".

وعن موقفه من عقوبة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، قال مرتضى منصور: "لو السماء انطبقت على الأرض سيدفع كهربا 50 مليون والعداد شغال يا كهربا، في المواقف الانسانية اتنازل لكن هذه اموال الزمالك".

وتابع: "أنت تركت (بابا) وذهبت إلى (جوز ماما) وبعدما وقعت عليك العقوبة تركك وخاف وقال ليس لنا علاقة بكهربا".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "كهربا من أحسن اللاعبين في مصر وانتم من قمتم بتوريطه، وانصحه بالخروج والاعتراف على من قام بتحريضه حتى لا يغرق".