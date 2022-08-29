شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يعود اليوم من أوغندا بعد إنهاء ترتيبات استقبال فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، اليوم الاثنين، إلى القاهرة قادماً من أوغندا، بعد رحلة استغرقت 4 أيام، بهدف ترتيب استقبال بعثة فريق فيوتشر التى ترتبط بموعد مع فريق بول الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته 10 سبتمبر المقبل.

وفور وصوله إلى أوغندا، قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا. ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.

ويلتقي اليوم فريق فيوتشر مع نظيره مصر المقاصة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد السلام.