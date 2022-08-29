شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يواصل الغياب عن المقاولون أمام المصرى بالجولة الأخيرة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط المقاولون العرب، غيابه عن ذئاب الجبل في المباراة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع المقاولون بالنادي المصري غداً الثلاثاء، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف التي حرمت المقاولون من خدمات اللاعب لمدة مباراتين، وذلك بعد قرار رابطة الأندية المصرية بإيقاف اللاعب مباراتين بعد طرده أمام فاركو في الجولة قبل الماضية بالدوري.

ورصد مسؤولو المقاولون العرب 50 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب في الفريق، من أجل الفوز على النادي المصري في اللقاء القادم بالجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك لحسم البقاء في المسابقة المحلية.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النادي رصد مكافآت تقدر بـ 50 ألف جنيه لكل لاعب نظير أي فوز خلال الجولات الأخيرة وذلك لتحفيزهم.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.